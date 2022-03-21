Kars'ta kar nedeniyle okullar yarın da tatil edildi - Son Dakika

Kars'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kardan dolayı tüm okulların 22 Mart Salı tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki 102 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar bugün tatil edilmişti.