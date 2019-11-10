Son Dakika Haberleri: Kars'ta Kar Sincapları Spor Kulübü öğrencilerle birlikte fidan dikti
Son Dakika Yaşam Kars'ta Kar Sincapları Spor Kulübü öğrencilerle birlikte fidan dikti

Kars'ta Kar Sincapları Spor Kulübü öğrencilerle birlikte fidan dikti

7 saat önce

Kars'ta, Kar Sincapları Spor Kulübü, öğrencilerle birlikte 2 bin fidan dikti.

Kars'ta Kar Sincapları Spor Kulübü öğrencilerle birlikte fidan dikti, System.String[]

Kars'ta, Kar Sincapları Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü, öğrencilerle birlikte 2 bin fidan dikti. Dikilen fidanlara can suyu verdi.


Kar Sincapları Spor Kulübü Başkanı Hakan Sakinci, Yönetim Kurulu üyeleri Serdar Zincirkıran, Atakan Ukşal, Fahrettin Turan ve Ferhat Yıldız, örencilerle birlikte Kafkas Üniversitesi Yerleşkesi'nde bulunan ağaçlandırma bölgesinde 2 bin fidan dikti, çevre temizliği yaptı.


Kar Sincapları Spor Kulübü Başkanı Hakan Sakinci, "Bir Forma, İki Fidan" kampanyası çerçevesinde öğrencilerle birlikte çam fidanı diktiklerini söyledi.


Hakan Sakinci, "Bugün itibariyle güz dönemi 2 bin adet fidanı, toprakla buluşturduk. Öğrenci arkadaşlarımızla öğrenci üyelerimizin destekleriyle, onların emanetleri fidanları bugün minik eller toprakla buluşturdu. Güz dönemi içerisinde 2 bin fidan ektik. Bahar dönemi için hedefimizi 10 bin ağaç, bunun 3 bin tanesi hazır. 10 bin ağacı bahar da topakla buluşturacağız. Bizlere bu etkinlikte Valilik, Kafkas Üniversitesi, Belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman Müdürlüğü destek verdi" dedi.


Spor Kulübü sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurduklarını ifade eden Başkan Hakan Sakinci, "Spor Kulübünü biz sosyal sorumluluk projelerimiz başlayınca kurduk. Faaliyetlerimiz ağaç ekimi, köy okullarına yardımlar, önümüzde ki yıl da sporcu yetiştirmeye başlayacağız. Kayak, yüzme, tenis gibi spor branşlarda destek vereceğiz. Bu tür etkinliklerimiz aralıksız devam edecek" diye konuştu.


Kar Sincapları Spor Kulübü üyeleri, Kafkas Üniversitesi yerleşkesinde toprakla buluşturdukları 2 bin fidana can suyu verdi. Öğrencilere çevre ve doğa anlatıldı. - KARS

Kafkas Üniversitesi, Ferhat Yıldız, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 08:51 Kaynak: İHA
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