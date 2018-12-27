Kars'ta Kar Tatili
1 saat önce
Kar yağışının etkili olduğu Kars'ta okullar bir gün tatil edildi.
Kar
yağışının etkili olduğu Kars
'ta okullar bir gün tatil edildi. Buzlanan yollarda kayan araçlar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken kent genelinde 54 köy yolu kar ve tipiden ulaşıma kapandı.
Kars'ta önceki gün başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşullarından dolayı il genelinde okullar bir gün tatil edildi. Sabah
erken saatlerde okullarına giden öğrenciler, okulların tatil olduğunu öğrenince geri döndü.
Özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle 54 köyün yolu kapandı. İl Özel İdaresine ait karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarında çalışma başlattı.
Öte yandan trafik ekipleri de sürücüleri uyardı. Kent dışına çıkan sürücülerden araçlarında çekme halatı, zincir ve ilk yardım malzemeleri bulundurmasını isteyen trafik ekipleri, zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçların il dışına çıkmasına izin vermedi. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:17 Kaynak: İHA
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