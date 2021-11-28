Kars'ta kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Kars'ta etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle belediye ekipleri tuzlama yaptı, vatandaşlar da damlarda biriken karları temizledi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar aralıklarla devam ediyor.

Soğuk hava nedeniyle buzlanan yollarda belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

Sarıkamış ilçesine bağlı Balıklı köyünde vatandaşlar, evlerin damında ve çevresinde biriken karları temizledi.

Kar yağışına sevinen çocuklar da köpekleriyle kar üzerinde oyunlar oynadı.

Kentte tarihi alanların beyaza bürünmesi güzel görüntüler oluşturdu.