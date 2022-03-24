Kars'ta kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi - Son Dakika
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Kars'ta kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi

24.03.2022 09:30

Kars'ta kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdiÇıldır, Kars-Iğdır ile Kars-Ardahan-Göle karayolunda tipiden dolayı araçlar ilerlemekte zorluk çekiyor.

Kars'ta kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi

KARS Kars'ta kar yağışı ve tipi hayatını durma noktasına getirdi. Kentte tipiden 129 köy yolu yeniden ulaşıma kapanırken, Kars- Çıldır, Kars- Iğdır ile Kars-Ardahan- Göle karayolunda tipiden dolayı araçlar ilerlemekte zorluk çekiyor.

Kars'ta son yılların en şiddetli kışı yaşanıyor. Mart ayı ile birlikte başlayan kar yağışı 24 gündür aralıksız devam ediyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu kentte bir çok ilçede kar yağışı ve tipiden dolayı okullarda tatil edildi.

Öte yandan kar ve tipinin etkisini sürdürdüğü Kars'ta, merkeze bağlı 31, Akyaka'da 5, Arpaçay'da 11, Digor'da 10, Kağızman'da 20, Sarıkamış'ta 19, Selim'de 23 ve Susuz'da 10 olmak üzere toplam 129 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma yapıyor.

Kars'ta kar yağışı ve tipi etkisini sürdürmeye devam ediyor. İl Trafik ve Denetleme ve Tescil Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, trafik noktalarında sürücüleri durdurarak dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kars'ta kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi
Kars'ta kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi
Kars'ta kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi

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Ardahan, Iğdır, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kars'ta kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi - Son Dakika


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