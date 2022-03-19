Kars'ta kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Kars'ta kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor

19.03.2022 10:00

Kars'ta kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor Kars'ta kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Kars'ta kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor

KARS - Kars'ta kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte etkili olan tipiden dolayı 100'e yakın köy yolu ulaşıma kapandı.

"Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" deyimi Kars'ta gerçek oldu. Baharı bekleyen vatandaşlar yeniden kışlıklarını giydi. Kentte etkili olan kar ve tipi vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Erken saatlerde işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte zorluk çekiyor.

"30 yıl önceki kışları yaşıyoruz"

Kışın yoğun geçtiğini ifade eden Ebubekir Keleş, "Bundan 23-30 yıl önceki kışları yaşıyoruz. Bunun sonunda bereket olduğuna inanıyoruz. İnşallah 30 sene önceki kışları yaşadığımıza göre 30 sene önceki bereketi de göreceğiz. Önümüzdeki günler parlak görünüyor, ışıklı görünüyor. İnşallah daha güzel günlere doğu bu kar, bu rahmet bizi götürecektir" dedi.

"Mart'ta ilk kez bu kadar çok kar yağdı"

Karın bayağı yağdığını belirten Adil Koç, "Temizlik yapıyoruz. Dükkanın önünü temizliyoruz. Mart ayı artık karlar erimeye başlar, Mart ayında ilk kez bu kadar çok kar yağdı. Yağdığı ama iyi tarlalar için suyun olması lazım" diye konuştu.

Kışın hüküm sürdüğü Kars'ta 100'e yakın köy yolu ulaşama kapanırken, Karayolları kendi sorumluluk alanında, İl Özel İdaresi ise köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı. Belediye ekipleri ise kaldırımların karını kürüdü.

Kars'ta kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor
Kars'ta kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor
Kars'ta kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor

YORUMLAR
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Mart, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kars'ta kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


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