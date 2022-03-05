Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 11 yerleşim biriminin yolu kapandı - Son Dakika
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Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 11 yerleşim biriminin yolu kapandı

05.03.2022 10:55
Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 11 yerleşim biriminin yolu kapandı

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 11 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 11 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Belediye ve Karayolları ekipleri de ana arterler ve şehirler arası yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yürütüyor.

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Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 11 yerleşim biriminin yolu kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 11 yerleşim biriminin yolu kapandı - Son Dakika
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