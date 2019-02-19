Kars'ta Kar ve Tipi Nedeniyle 23 Köy Yolu Kapandı

Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 23 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 23 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



Kentte özellikle yüksek kesimlerde dünden beri etkili olan kar yağışı ve tipi sonucu ilçelerden Akyaka'da 3, Arpaçay'da 4, Digor'da 12, Susuz'da 4 köy yolu ulaşıma kapandı.



Olumsuz hava koşulları dolayısıyla Kars-Digor ve Kars-Göle kara yollarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.



İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



Öte yandan, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 6 dereceye düştüğü Kars'ta bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

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