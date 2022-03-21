Kars'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 101 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Kars'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 101 köy yolu ulaşıma açıldı

21.03.2022 23:57
Kars'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 101 köy yolu ulaşıma açıldı

Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 169 köy yolundan 101'inde yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.

Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 169 köy yolundan 101'inde yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.

Kentte son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi, 169 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu 101 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Aynı zamanda 112 Acil Servis görevlileriyle koordineli şekilde çalışan ekipler, hasta bulunan köylerin yollarını hızlıca açıyor.

Ekipler, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapalı bulunan 68 köy yollunun yeniden ulaşıma açılması için yoğun şekilde çalışıyor.

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Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 101 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


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