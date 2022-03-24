Kars'ta kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
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Kars'ta kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı

24.03.2022 13:55
Kars'ta kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte bir süredir devam eden ve dünden beri etkisini artıran kar yağışı ile tipi yüzünden Kars- Susuz kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle yolun yokuş olan Mezra köyü mevkisinde iki tır kayarak yolda kaldı.

Tırlar, olay yerine gelen polislerin yolu geçici olarak trafiğe kapatmasının ardından yapılan kurtarma çalışmalarıyla yoluna devam edebildi.

Söz konusu yol ise daha sonra ekiplerce yeniden trafiğe açıldı.

Yoldaki tipi ve buzlanma sebebiyle bazı araçlar da güçlükle ilerleyebildi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoldaki kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor.

Yolda önlem alan trafik polisleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı
Kars'ta kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı
Kars'ta kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı
Kars'ta kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı

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Susuz, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika


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