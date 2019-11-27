Kars'ta kar yağışı
6 saat önce
Kars'ta kar yağışıKARS'a her yıl 29-30 Ekim'de yağan kar bu yıl gecikmeli geldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:57 Kaynak: DHA
Kars'ta kar yağışı
KARS'a her yıl 29-30 Ekim'de yağan kar bu yıl gecikmeli geldi. Sabah saatlerinde Sarıkamış ilçesinde yağan kar akşam saatlerinde Kars şehir merkezinde etkili oldu. Kar yağışı Karslılar kadar turizmcileri de sevindirdi. Karın Kars'a yakıştığını söyleyen turizmciler, 'Kar berekettir, kar kazançtır, kar huzurdur" dediler. Yağan kar kısa sürede eridi
Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine karşı çıktı: İstanbul'a en büyük ihanet Selçuk Bayraktar'dan The Guardian'ın İHA iddiasına cevap: Sizden almadık, kendimiz ürettik Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı Polisle çatıştılar! Patrik Bartholomeos'un evine giren hırsızlar yakalandı