Kars'ta kar yağışı

KARS'a her yıl 29-30 Ekim'de yağan kar bu yıl gecikmeli geldi. Sabah saatlerinde Sarıkamış ilçesinde yağan kar akşam saatlerinde Kars şehir merkezinde etkili oldu. Kar yağışı Karslılar kadar turizmcileri de sevindirdi. Karın Kars'a yakıştığını söyleyen turizmciler, 'Kar berekettir, kar kazançtır, kar huzurdur" dediler. Yağan kar kısa sürede eridi