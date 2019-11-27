Son Dakika Haberleri: Kars'ta kar yağışı
Son Dakika Güncel Kars'ta kar yağışı - Son Dakika

Kars'ta kar yağışı

6 saat önce

Kars'ta kar yağışıKARS'a her yıl 29-30 Ekim'de yağan kar bu yıl gecikmeli geldi.

Kars'ta kar yağışı

KARS'a her yıl 29-30 Ekim'de yağan kar bu yıl gecikmeli geldi. Sabah saatlerinde Sarıkamış ilçesinde yağan kar akşam saatlerinde Kars şehir merkezinde etkili oldu. Kar yağışı Karslılar kadar turizmcileri de sevindirdi. Karın Kars'a yakıştığını söyleyen turizmciler, 'Kar berekettir, kar kazançtır, kar huzurdur" dediler. Yağan kar kısa sürede eridi

Kars'ta kar yağışı

Yağan, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine karşı çıktı: İstanbul'a en büyük ihanet
Selçuk Bayraktar'dan The Guardian'ın İHA iddiasına cevap: Sizden almadık, kendimiz ürettik Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı Polisle çatıştılar! Patrik Bartholomeos'un evine giren hırsızlar yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 00:24:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta kar yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]