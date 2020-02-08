Kars'ta kar yağışı - Son Dakika
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Kars'ta kar yağışı

6 saat önce

Kars'ta da kar hayatı olumsuz etkiledi.

Kars'ta da kar hayatı olumsuz etkiledi.

İki gündür aralıklarla devam eden yağış nedeniyle bazı vatandaşlar ev ve iş yerleri önünde biriken karları temizledi. Kars Belediyesi ekipleri de kaldırım ve yollarda kar küreme çalışması başlattı.

Kars'ta kar yağışı

Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:54 Kaynak: AA
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