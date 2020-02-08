Kars'ta kar yağışı - Son Dakika

Kars'ta kar yağışı
6 saat önce
Kars'ta da kar hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:54 Kaynak: AA
Kars'ta da kar hayatı olumsuz etkiledi.
İki gündür aralıklarla devam eden yağış nedeniyle bazı vatandaşlar ev ve iş yerleri önünde biriken karları temizledi. Kars Belediyesi ekipleri de kaldırım ve yollarda kar küreme çalışması başlattı.
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