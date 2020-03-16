Kars'ta kar yağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'ta kar yağışı - Son Dakika

Kars'ta kar yağışı

6 saat önce

Kars'ta birkaç gündür etkili olan yağmurlu hava bugün yerini kar yağışına bıraktı.

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Kars'ta birkaç gündür etkili olan yağmurlu hava bugün yerini kar yağışına bıraktı. Aralıklarla yağan kar, kenti yeniden beyaza bürüdü. Mart ayında yağan kar, "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" deyimini de bir kez daha doğruladı.


Hava sıcaklığının artmasına rağmen kar yağışının etkili olduğu Kars'ta gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı 3 derece oldu. Kars'ta aralıklı kar yağışı devam ederken, kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olduğu görüldü.


Kars yağışının hafta sonun kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Kars'ta kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derece de düştü. - KARS

Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:24 Kaynak: İHA
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