Kars'ta kar yağışı - Son Dakika

KARS, gece yarısı başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Bu yıl geç yağan karı görünce sevinç yaşayan Karslılar, beyaz örtünün kalkmamasını istedi.

Kentte gece yarsısından itibaren kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırında altında 4,4 dereceye kadar düştüğü kentte, vatandaşlar evleri ve iş yerlerinin önleri ile otomobillerinin üzerinde biriken karı temizledi. Açık alanda çalışmak zorunda kalanlar ise teneke kutularda ateş yakarak, ısınmaya çalıştı.

Maksut Erginyürek karla birlikte şehrin tüm güzelliklerini yansıttığını belirterek, "Kars karla güzel. Kar kente bereket getiriyor" dedi.