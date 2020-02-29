Kars'ta kar yağışı başladı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kars'ta kar yağışı başladı - Son Dakika

Kars'ta kar yağışı başladı

6 saat önce

Kars'ta ikinci cemrenin suya düşmesinin ardından kent merkezinde kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı.

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Kars'ta ikinci cemrenin suya düşmesinin ardından kent merkezinde kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı.


Hava sıcaklığının artmasına rağmen kar yağışının etkili olduğu Kars'ta gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece oldu. Gün içerisinde hava sıcaklığının 3 derece olması beklenen Kars'ta aralıklı kar yağışı devam edecek.


Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, buzlanma ve don uyarısında da bulunarak vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. - KARS

Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:33 Kaynak: İHA
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