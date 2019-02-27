Son Dakika Haberleri: Kars'ta Kar Yağışı Etkili Oldu

Kars'ta Kar Yağışı Etkili Oldu

21 dakika önce

Kars'ta son günlerde etkili olan sıcak ve güneşli hava, yerini kar yağışına bıraktı.

Kars'ta Kar Yağışı Etkili Oldu, System.String[]
Kars'ta son günlerde etkili olan sıcak ve güneşli hava, yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle kentte 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kars'ta gece başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı, etrafı beyaza bürüdü. 8 ayı kış olan Kars'ta kar yağışının normal olduğunu ifade eden vatandaşlar ise, Mart ayının geldiğine dikkat çekerek, "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" atasözünü hatırlattı.

"Daha kar yağacak, yollar kapanacak" diyen Mehmet Çekin, "Mart geliyor. Kar zamanı, fırtınalar gelir. Kar yağacak. Boran esecek. Yol kapanacak. Bu başlangıç, Mart'ın gelişini kutluyoruz" dedi.

Kars'ta sabah erken saatlerinde iş yerlerini açanlar kapılarının önündeki, bazı vatandaşlar ise araçlarının üzerindeki karı temizledi.

Öte yandan, Kars-Boğatepe-Ardahan-Göle ve Kars Digor karayolunda tipi etkili oluyor. Kar ve tipiden Akyaka'da 2 ve Digor'da 6 olmak üzere 8 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapalı bulunan yolların açılması için çalışma başlatıldı. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:24 Kaynak: İHA

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