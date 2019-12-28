Kars'ta kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Kars'ta kar yağışı etkili oldu

6 saat önce

Kars kalesinden görüntüler Kentteki tarihi yapılardan görüntüler Kars Belediyesi ekiplerinin kar küreme çalışması Oyuncu Taner Ergör ile röportaj Doğu Anadolu'da kış Kars etkili olan kar yağışıyla yeniden beyaza büründüKARS (AA) Kars'ta etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kars kalesinden görüntüler

Kentteki tarihi yapılardan görüntüler

Kars Belediyesi ekiplerinin kar küreme çalışması

Oyuncu Taner Ergör ile röportaj

Doğu Anadolu'da kış

Kars etkili olan kar yağışıyla yeniden beyaza büründü

KARS (AA) Kars'ta etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kentte dün etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle buzla kaplanan yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kars Belediyesi ekipleri ile Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yollarda kar küreme çalışması yaptı.

Bazı vatandaşlar ile belediye ekipleri kaldırımlarda biriken karları temizledi.

Kar yağışı nedeniyle Kars Kalesi, Fethiye Camisi, Evliye Camisi ve Kümbet Camisinde kartpostallık görüntüler oluştu. Ağaç ve bitkilerde biriken karlar da renkli görüntüler oluştururken fotoğrafseverler de bu anları fotoğraflamanın keyfini yaşadı.

Kars'a gelen oyuncu Taner Ergör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'dan Kars'a geldiklerini ifade ederek, "Adeta bir cennete geldik, kar inanılmaz bir fotoğrafik görsel oluşturuyor. Normalde 3 gün kalacaktık ama uzatmayı düşünüyoruz. Bölgedeki tüm tarihi güzellikleri görmek istiyoruz. Kars'ta karla birlikte inanılmaz bir görüntü var herkesin buraya gelmesi lazım çok farklı bir güzellik." dedi.

Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Kars Belediyesi, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:17 Kaynak: AA
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