Kars'ta kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'ta kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Kars'ta kar yağışı etkili oldu

6 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Ağaçların karla kaplandığı, bina çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu ilçede, vatandaşlar araçlarının üzerini ve evlerinin önünde biriken karları temizledi.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 25, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 90 santimetreye ulaştı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ile Sarıkamış Belediyesi ekipleri kar küreme çalışmasını sürdürüyor.

Vatandaşlardan Tolga Yılmaz, kar yağışına sevindiklerini belirterek, "Dün başlayan kar yağışı halen devam ediyor, Sarıkamış'a kar çok yakışıyor. Erken saatlerde kalkarak evin önünde biriken karları temizledi." dedi.

Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Sarıkamış, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2 yaşındaki Zeynep, 20'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Irak ve İran cumhurbaşkanlarıyla görüştü Darbeci Hafter'in destekçisi BAE, Libya'da sivilleri hedef aldı Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü

Son Dakika Haberleri
18:11 İran'da bir camiinin kubbesine 'intikamı' temsil eden kırmızı bayrak çekildi - Son Dakika
18:09 Suriye'de çekim yapan TRT Arapça ekibinin yakınlarına roket düştü - Son Dakika
18:05 Şentop: Bir damla petrolü bir damla kandan değerli gören anlayışlar Ortadoğu'ya barış... - Son Dakika
18:05 Yangında mahsur kalan aileyi polis ve itfaiye kurtardı - Son Dakika
18:02 Yükümlüler sahipsiz hayvanları yuvalarına kavuşturdu - Son Dakika
17:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Irak ve İran cumhurbaşkanlarıyla görüştü - Son Dakika
16:32 Darbeci Hafter'in destekçisi BAE, Libya'da sivilleri hedef aldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 18:17:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars'ta kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]