Kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Kar yağışı etkili oldu

Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşim birimleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşim birimleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde iki gündür etkili olan sis ve soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü. Kar yağışının ardından cadde ve sokaklarda güzel görüntüler oluştu. Vatandaşlardan Hasan Gündüz, kar yağışı ile sevindiklerini belirterek, "Türkiye'nin en yüksek rakımına sahip olan yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı başladı. Zamanla yurt genelinin tamamını kapsayacak olan kar yağışına öncülük etmek memleketim adına bizi sevindiriyor." dedi.

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