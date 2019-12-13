Kars'ta kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Kars'ta soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı etrafı yeniden beyaza bürüdü.



Karslılar sabah güne kar yağışı ile başladı. Kısa sürede etkisini arttıran kar yağışı kenti beyaza bürürken, Belediye ve Özel İdare ekipleri kar temizleme çalışması yaptı. Vatandaşlar, iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.



Kent merkezinde kar yağışı aralıklarla devam ederken, kar yağışından en çok yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kars Hanlar Geçidi ile Kars Göle yolu Boğatepe Geçidi'nde etkili olan tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kar yağışının Kars'ta etkisin artırması bekleniyor. - KARS