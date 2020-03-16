Kars'ta kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
6 saat önce
Kars'ın Sarıkamış ve Akyaka ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:22 Kaynak: AA
Kars'ın Sarıkamış ve Akyaka ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.
Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla Sarıkamış ve Akyaka ilçeleri beyaza büründü.
Sarıkamış ilçesinde ağaçlar ve bitkiler karla kaplandı.
Akyaka ilçesine bağlı İbiş köyünde de kar hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışıyla bazı besiciler zor anlar yaşadı.
Son Dakika Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı