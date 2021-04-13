Kars'ta kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Vatandaşlardan Sait Kaya , nisan ayının ortalarında etkili olan kar yağışının şaşırttığını belirterek, "Bahar beklerken kış geldi, sobalarda kömür kalmadı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. İnşallah havalar biran önce ısınır." diye konuştu.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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