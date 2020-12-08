Kars'ta kar yağışı hayatı etkiliyor - Son Dakika

KAR ile özdeşleşen Kars'a bu yıl geç gelen kış, kara olan özlemi de beraberinde getirdi. Karslılar, kar yağışının mevsim boyunca devam etmesini ve beyaz örtünün kalkmamasını istediklerini söyledi.

Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde kenti beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının sıfırında altında 4 dereceye düştüğü kentte sabahın erken saatlerinde dışarı çıkanlar ev, işyeri ve otomobillerinde biriken karı temizledi. İşyeri sahipleri de dükkanlarını açar açmaz sobalarını yakmakla meşgul oldular. Sokakta çalışmak zorunda kalanlar ise teneke kutularında yaktığı ateşin başında ısınmaya çalıştı.

Karslı Maksut Erginyürek karla birlikte gelen zorluklara rağmen, şehrin tüm güzelliklerinin yansıttığını belirterek, Kars karla güzel. Kar kente bereket getiriyor dedi.