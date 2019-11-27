Son Dakika Haberleri: Kars'ta kar yağışı ve sis nedeniyle kaybolan 2 kişi bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta kar yağışı ve sis nedeniyle kaybolan 2 kişi bulundu - Son Dakika

Kars'ta kar yağışı ve sis nedeniyle kaybolan 2 kişi bulundu

6 saat önce

Kars'ta kar yağışı ve sis nedeniyle kaybolan 2 kişi bulundu.

Kars'ta kar yağışı ve sis nedeniyle kaybolan 2 kişi bulundu, System.String[]

Kars'ta kar yağışı ve sis nedeniyle kaybolan 2 kişi bulundu.


Kars merkez Ağadeve köyünden öğle vakti ayrılan İbrahim Köksüz ve Abdulsamet Kısak, aniden bastıran kar yağışı ve sis nedeniyle dönüş yolunu kaybetti. Köksüz ve Kısık'tan haber alamayan yakınları durumu jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bildirdi.


Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, İbrahim Köksüz ve Abdulsamet Kısak'ı bulmak için seferber oldu. Yoğun kar yağışı altında yapılan ve yaklaşık 2 saat süren arama çalışmaları sonrasında İbrahim Köksüz ve Abdulsamet Kısak, Selim karayolunda bulundu.


İlk müdahaleleri AFAD ekiplerince yapılan Köksüz ve Kısık'ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Daha sonra Kümbetli Jandarma Karakol Komutanlığı'na getirilen 2 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - KARS

Jandarma, AFAD, Kars, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var
17 yaşındaki Bürge'nin ölümüne neden olan sürücü: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim Başakşehir'de genç kız 11. kattan düşerek hayatını kaybetti! Anne ve babası şoka girdi Müvekkili ile görüşmeye giden avukat "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 02:21:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta kar yağışı ve sis nedeniyle kaybolan 2 kişi bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]