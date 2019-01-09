Son Dakika Haberleri: Kars'ta Kar Yağışı ve Tipi Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kars'ta Kar Yağışı ve Tipi Hayatı Olumsuz Etkiledi

1 saat önce

Kars'ta aralıklara devam eden kar yağışının öğle saatlerinde yoğunluğunu artırmasıyla nedeniyle 147 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kars'ta Kar Yağışı ve Tipi Hayatı Olumsuz Etkiledi, System.String[]
Kars'ta aralıklara devam eden kar yağışının öğle saatlerinde yoğunluğunu artırmasıyla nedeniyle 147 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kars- Digor kara yolunda bazı sürücüler tipi nedeniyle geri döndü. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri ana yollarda çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 44, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 16, Digor'da 13, Kağızman'da 12, Sarıkamış'ta 26, Selim'de 24, Susuz'da 25 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdare ekipleri yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Yolda kalan araçlar ise İl Özel idaresi ekiplerince kurtarıldı.

TCDD ekipleri demir yolunu açtı

TCDD karla mücadele ekipleri, Erzurum, Sarıkamış, Kars-Bakü-Tiflis arasındaki güzergahta tipi nedeniyle kapanan demir yolu hattını açtı.

Sarıkamış güzergahındaki Topdağı, Soğanlı, Handere mevkisinde yer yer 2 metre karla kapanan demir yolu hattı 5 kişilik ekibin olduğu demir yolları kar küreme makinesiyle açıldı.

Ekip daha sonra Kars hattını temizleyip, Bakü-Tiflis-Kars demir yolundan sınıra kadar olan yaklaşık 200 kilometre uzunluğundaki demir yolunu kar ve tipiden temizledi.

Kağızman

Kağızman'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

İlçe merkezi ve köyleri etkisi altına alan yoğun kar yağışı yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaşırken ilçe merkezinde ise 30 santimetre olarak ölçüldü.

Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, yaptığı açıklamada "Köy yollarının kapanmaması için ekipler seferber edildi. Şu an itibariyle bizlere ulaşan bir olumsuz durum yok. Gece boyunca yine ekiplerimiz hazır halde bekleyecekler. İlk yağan kar olduğu için zemin oldukça kaygan. Sürücüler zincirsiz yola çıkmasın." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:10 Kaynak: AA

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