Kars'ta kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Kars'ta kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Kars'ta kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Kars'ta kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor, System.String[]

Kars'ta kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Sarıkamış ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Mescitli, Handere ve Asboğa geçitlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar kalınlığının bir metreyi aştığı Mescitli mevkisinde ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Araçlarına zincir takan sürücüler güçlükle ilerleyebildi.

Sürücülerden Yılmaz Karakurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı ve tipinin sürücülere zor anlar yaşattığını belirterek, "Mescitli mevkisinde araba kaldı ve kaymasın diye zincir attık, karla mücadeleyle uğraşıyoruz." dedi.

Minübüs sürücüsü Hacı Yıldız da "Şimdi Kars'tan geldim. Bilhassa Asboğa ve Sarıkamış arası görüş mesafesi sıfır. Sürücülerimizin dikkatli olması gerekiyor. Karakurt bölgesi yoğun kar yağışlı, sürücüler zincirsiz yola çıkmasın." ifadelerini kullandı.

Trafik ve Karayolları ekipleri, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Sarıkamış, Karakurt, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:38 Kaynak: AA
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