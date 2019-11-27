Kars'ta kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

112 Acil Servis ve Karayolları 18 Bölge Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralananın olmadığı bildirildi.

Kışa hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda kalırken bazı araçlar yoldan çıkarak kazaya yol açtı. Söz konusu mevkide 3 aracın karıştığı kazada hasar oluştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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