Son Dakika Haberleri: Kars'ta Kar Yığınları Kamyonlarla Şehir Dışına Taşınıyor

Kars'ta Kar Yığınları Kamyonlarla Şehir Dışına Taşınıyor

1 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde yağan ancak soğuk sebebiyle erimeyen kar, belediye ekiplerince ilçe dışına taşınıyor.

Kars'ta Kar Yığınları Kamyonlarla Şehir Dışına Taşınıyor, System.String[]
Kars'ın Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde yağan ancak soğuk sebebiyle erimeyen kar, belediye ekiplerince ilçe dışına taşınıyor.

Sarıkamış'ta bir süredir aralıklarla yağan yoğun kar yağışının ardından ilçe merkezindeki caddelerde biriken kar kütleleri yaya ve araç trafiğinde aksamalara neden oldu.

Sarıkamış Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler de Şehit Kemal Mutlu ve Halk caddesindeki ev ve iş yerleri sahiplerini uyararak bina çatılarındaki kar ve buz yığınlarını temizlettikten sonra caddelerde kar temizleme çalışması başlattı.

Havanın da soğuk olması nedeniyle erimeyip caddelerde biriken kar ve buz yığınları iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşındı.

Kar kalınlığının Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 88 santimetre olarak ölçülen ilçede, bina çatılarında metrelerce uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.

Yoğun kar nedeniyle tek katlı bazı ev ve arabalar adeta kara gömüldü.

Vatandaşlardan Hakan Umuç, Sarıkamış'ın son yılların en çok kar yağışını yaşandığını belirterek, "Şu anda yollarımız tek şeritten sağlanıyor, kar kalınlığı çok yüksek. Bu durum kayak merkezi için iyi ama belediye çalışanları için işler biraz zor. İnşallah çabuk temizlenir." dedi.

Esnaflardan Ercan Gök ise çok kar yağışının gerçekleştiğini, bunu herkes tarafından temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Kağızman

Kağızman Belediyesi de ilçede kar yağışının ardından cadde ve kaldırımlarda biriken karları temizlemek için çalışma başlattı.

Ekipler, kepçeyle temizledikleri karları kamyonlara yükleyip ilçe dışına taşıyor.

Kağızman Zabıta Amiri Şahin Cücü, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışının hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Karla mücadele çalışmalarını yürüterek cadde ve sokakları kardan temizlemeye çalıştıklarını anlatan Cücü, kendilerine destek olan duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:11 Kaynak: AA

Sarıkamış, Kars, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yağışlar Çiftçinin Yüzünü Güldürdü Florya'da Tren Hattındaki Kaza Anbean Kamerada

Borsada Bu Hafta En Çok Kazandıran Hisse Senedi Ford Otosan Oldu Son Dakika! Fransa'nın Başkenti Paris'teki Fırında Patlama: 2'si Ağır 20 Kişi Yaralandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 13:00:45. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta Kar Yığınları Kamyonlarla Şehir Dışına Taşınıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]