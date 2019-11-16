Kars'ta, 'Kar yiyen kazlar' kesilmeye başladı

Kesilen kazlar Kars dışına gönderiliyor

KARS - "Kar yemeden kaz kesilmez" diye bir deyimin olduğu Kars'ta, mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte kaz kesimine de başlandı. Kesilen kazlar, ambalajlanarak Kars'a dışına gönderiliyor.

Kars'ta havaların soğumasıyla birlikte 1 yıl boyunca bin bir emekle yetiştirilen kazlar da kesilmeye başladı. Kesilen kazlar temizlenip, tuzlandıktan sonra bir süre kurtulmak için asılıyor. Kurtulan kazların bir kısmı derin dondurucuya konularak muhafaza edilirken, bir kısmı da ambalajlanarak Kars dışına gönderiliyor.

'Kaz tandırda pişirilir"

Kars'ın Akyaka İlçesi'ne bağlı Üçpınar, eksi adıyla Möküz köyünde yaşayan 92 yaşındaki Fatma Yıldırım, kazın tandırda pişirildiğinde daha lezzetli olduğunu söyledi.

Kesilen kazları köylü kadınlarla birlikte bir araya gelerek imece usulü temizlediklerini ifade eden Fatma Yıldırım, "Tandır yakıyoruz. Üzerinde kazı kaynatıyoruz. Bulgur ve pirincini döküyoruz. Kendisini de tandıra asıyoruz, kızardıktan sonra çıkarıyoruz. Sonrada yiyoruz. Tatlı oluyor, şimdi sobada pişiriyorlar. Eskiden lavaş pişiriyorduk, tandıra koyuyorduk" dedi

Kazların bakımının çok zor olduğuna dikkat çeken Sevim Yıldırım, "Kazı kesiyoruz, temizliyoruz ve yıkadıktan sonra da tuzlayarak bir günde tuzda saklıyoruz. Daha sonra tele asıyoruz kazları, bir müddet telde kuruduktan sonra alarak derin dondurucu veya sandığa koyarak saklıyoruz. Kazın bakımı çok zor. 2'nci ayda başlıyoruz, 11'inci aya kadar bir çocuğa nasıl bakıyorsanız, o şekilde bakıyoruz. Bakması zor ama yemesi çok lezzetli" diye konuştu.

"Kırsal kalkınmaya destek amaçlı köylerde yöre halkından kaz alıyoruz"

Kars'a Güvensoy Şirketleri Grubuna ait Kar's Otel Genel Müdürü ve Kültür Turizm Bilim Uzmanı Mehmet Duman, ise kazları Kars'tan alarak Kars dışına gönderdiklerini kaydetti.

Mehmet Duman, "Üçpınar Köyü'ndeyiz, eksi ismi Möküz köyü, Möküz köyü kazlarla meşhur olan bir köy, kaz bakımını gerçekten muazzam bir şekilde gerçekleştiren bir köy, bizde Güvensoy grup olarak şirketimizin Ankara'dan talebine istinaden buradan özellikle kırsal kalkınmaya destek vermek amacıyla yöre halkından bire bir onlara hem maddi anlamda destek verebilmek, aynı zamanda kazın üretimin yine yöre halkı tarafından sağlamak amacıyla bu katkıda bulunuyoruz. Bu kazları buradan alıp Ankara'ya göndereceğiz. Şirketimize göndereceğiz. Onlarda yine aynı şekilde Kars kazımızın tadını ve lezzetini Ankara'da misafirlere sunacaklar" şeklinde konuştu.

Kars ve köylerinde doğal yöntemlerle kesilen, kurutulan kazlar lezzetini kaybetmediği gibi kendine özgü bir tada sahip oluyor. Kars'ta yetiştirilen kazlar, yetiştiricileri tarafından kışlık ihtiyaçları yanı sıra akrabalara gönderilirken, arta kalan kazlar, tanesi 200 ile 250 satılıyor. Kars kazına bu yıl en çok otel işletmeleri rağbet gösteriyor. Otel işletmeleri kente gelen misafirleri Kars kazı ile ağırlıyor.