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KARS'TA ETKİLİ OLAN KAR VE SİS KARA VE HAVA ULAŞIMINI ETKİLEDİ - Son Dakika

KARS'TA ETKİLİ OLAN KAR VE SİS KARA VE HAVA ULAŞIMINI ETKİLEDİ

09.12.2021 12:32

KARS'ta dün gece etkili olan kar yağışı 38 köyün yolunu ulaşıma kapatırken, uçak seferleri de gecikmeli olarak gerçekleştirildi.

KARS'ta dün gece etkili olan kar yağışı 38 köyün yolunu ulaşıma kapatırken, uçak seferleri de gecikmeli olarak gerçekleştirildi. Kars'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece etkisini sürdürdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kars merkeze bağlı 7, Akyaka ilçesinde 3 Arpaçay ilçesinde 8, Digor ilçesinde 11, Sarıkamış ilçesinde 3, Selim ilçesinde 3 ve Susuz ilçesinde 3 olmak üzere toplamda 38 köy yolu ulaşıma kapandı. Kars Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çok sayıda ekiple çalışma başlattı.

SİS ETKİLİ OLDU

Kars merkezde sabah saatlerinde oluşan sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle hava ve kara ulaşımında aksamalar meydana geldi. Yoğun sis sebebiyle Ankara ve İstanbul'dan Kars'a yapılacak uçak seferleri rötarlı gerçekleşti. BUZ TUTAN YOLDA TIR KALDI

Kars'ın Arpaçay ilçesinde ise kar yağışı sonrası etkili olan soğuk sebebiyle karayolunda buzlanma meydana geldi. Gürcistan'dan İran'a yük taşıyan TIR, Ardahan Çıldır-Kars Arpaçay karayolunun Tepebaşı mevkiinde buzlanma sebebiyle yolda kaldı. Yolun rampa ve buzla kaplı olması TIR ve diğer araç sürücülerine zor anlar yaşattı. TIR sürücüleri, dün akşam yola tuz atılması gerektiğini belirtti. Sürücüler, tuz atılmaması sebebiyle çok sayıda aracın yolda kaldığını söyledi. Kayan TIR'ların yolu kapatmasına tepki gösteren minibüs sürücüleri, gerekli tedbir alınmadan erkenden TIR sürücülerine izin verilmesi sebebiyle yolun kapandığını bildirdi.

KARS'TA ETKİLİ OLAN KAR VE SİS KARA VE HAVA ULAŞIMINI ETKİLEDİ
KARS'TA ETKİLİ OLAN KAR VE SİS KARA VE HAVA ULAŞIMINI ETKİLEDİ
KARS'TA ETKİLİ OLAN KAR VE SİS KARA VE HAVA ULAŞIMINI ETKİLEDİ
KARS'TA ETKİLİ OLAN KAR VE SİS KARA VE HAVA ULAŞIMINI ETKİLEDİ
KARS'TA ETKİLİ OLAN KAR VE SİS KARA VE HAVA ULAŞIMINI ETKİLEDİ
KARS'TA ETKİLİ OLAN KAR VE SİS KARA VE HAVA ULAŞIMINI ETKİLEDİ
KARS'TA ETKİLİ OLAN KAR VE SİS KARA VE HAVA ULAŞIMINI ETKİLEDİ
KARS'TA ETKİLİ OLAN KAR VE SİS KARA VE HAVA ULAŞIMINI ETKİLEDİ
KARS'TA ETKİLİ OLAN KAR VE SİS KARA VE HAVA ULAŞIMINI ETKİLEDİ
KARS'TA ETKİLİ OLAN KAR VE SİS KARA VE HAVA ULAŞIMINI ETKİLEDİ
KARS'TA ETKİLİ OLAN KAR VE SİS KARA VE HAVA ULAŞIMINI ETKİLEDİ
KARS'TA ETKİLİ OLAN KAR VE SİS KARA VE HAVA ULAŞIMINI ETKİLEDİ
KARS'TA ETKİLİ OLAN KAR VE SİS KARA VE HAVA ULAŞIMINI ETKİLEDİ

Arpaçay, Kars, Uçak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARS'TA ETKİLİ OLAN KAR VE SİS KARA VE HAVA ULAŞIMINI ETKİLEDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARS'TA ETKİLİ OLAN KAR VE SİS KARA VE HAVA ULAŞIMINI ETKİLEDİ - Son Dakika
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