Kars'ta Karabağ köyü karantinaya alındı - Son Dakika

Kars'ta Karabağ köyü karantinaya alındı
7 saat önce
Kars'ta yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle ve üç köyde karantina kararı alındı.
Kars'ta yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle ve üç köyde karantina kararı alındı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Kağızman ilçesine bağlı Karabağ köyü de karantinaya alındı. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler köy girişinde tedbir alırken, köye giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.
Karantina uygulaması kapsamında ayrıca Dağpınar beldesine bağlı Merkez Mahallesi, Digor ilçesine bağlı Türkmeşen köyü ve Susuz ilçesine bağlı Erdağı köyü da karantinaya alındı. - KARS
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 03:41 Kaynak: İHA
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