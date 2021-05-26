Karakurt HES Barajı'nda su seviyesi düşünce su altındaki köy gün yüzüne çıktı - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt HES Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle daha önce sular altında kalan köy yeniden gün yüzüne çıktı.

İlçeye 28 kilometre uzaklıkta yer alan ve Aras Nehri içinden geçen Karakurt köyü, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Karakurt HES Barajı'nın tamamlanıp 8 Şubat 2020'de su tutulmaya başlamasının ardından tamamen sular altında kaldı.

Yörede son zamanlarda yeterli yağışının görülmemesi nedeniyle söz konusu barajdaki su seviyesi düşünce köydeki binalar görünür oldu. Köydeki evlerin barajın ortasında gün yüzüne çıkması güzel görüntüler oluşturdu.

Doğa fotoğrafçısı Hasan Cellat, AA muhabirine, barajda geçen aya göre su seviyesinin düştüğünü söyledi.

Önceki yıllara göre bölgenin az yağış aldığını ifade eden Cellat, "Şu an Karakurt HES Barajı'nda su seviyesinin düştüğünü görüyoruz. Bundan dolayı su altında kalan yerleşim yerleri su yüzüne çıktı. Biz de burada bu anı fotoğraflıyoruz. İnşallah bu kuraklık bir an önce kalkar ve barajlarımız gerekli doluluğuna ulaşır." dedi.