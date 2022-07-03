Özellikle bu yıl bölgede etkili olan sağanak nedeniyle baraj gölü de nasibini aldı.

İlçeye 28 kilometre uzaklıkta yer alan ve Aras Nehri içinden geçen Karakurt köyü, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Karakurt HES Barajı'nın tamamlanıp 8 Şubat 2020'de su tutulmaya başlamasının ardından tamamen sular altında kalmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kars'ta Karakurt HES Barajı'nda su seviyesi yükseldi - Son Dakika

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