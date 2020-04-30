Kars'ta karantina altındaki misafirlere özel ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'ta karantina altındaki misafirlere özel ilgi - Son Dakika

Kars'ta karantina altındaki misafirlere özel ilgi

16 dakika önce

İRLANDA ve Malta'dan havayoluyla Kars'a getirilerek Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün İpek Yolu Öğrenci yurdunda karantinaya alınan 219 Türk vatandaşı, gösterilen ilgi sebebiyle yetkililere teşekkür etti.

Kars'ta karantina altındaki misafirlere özel ilgi, System.String[]

İRLANDA ve Malta'dan havayoluyla Kars'a getirilerek Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün İpek Yolu Öğrenci yurdunda karantinaya alınan 219 Türk vatandaşı, gösterilen ilgi sebebiyle yetkililere teşekkür etti. Özel ramazan menülerinin de servis edildiği yurtta memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, gördükleri misafirperverliğin kendilerini duygulandırdığını söylediler.

Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla Malta ve İrlanda'dan Kars'a getirilen 219 vatandaşın karantina süreleri dolmak üzere. Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda misafir edilen vatandaşlara kantin hizmeti verilirken, Kars Valiliği öncülüğünde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu da 24 saat süreyle yardımcı olmaya çalışıyor. Günde iki defa ateşleri ölçülen vatandaşlar için ramazana özel yemekler çıkarılıyor.

Yurdun alt katındaki mutfak bölümünde usta aşçılar tarafından yemekler hazırlanıyor. Özel iftar ve sahur menüleri hazırlanarak, özel kıyafetli görevliler tarafından oda kapılarına bırakılıyor. Sosyal mesafe ve temasa büyük bir özen gösterilen yurtlarda, misafirler yemek saatlerinde kapı önlerindeki yemekleri alıyor.

KAPILARDA RAMAZAN NOTLARI

Oruç tutanlar görevlilere kolaylık olsun diye kapılarına notlar asıyor. "Oruçluyum", "Oruçluyum herkese teşekkür ederim", "Oruçluyum; günlük 4 çay, 8 şeker ve bardak çekmeceye bırakırsanız yeterli. Teşekkür ederim" notlarını okuyan görevliler istekleri buna göre temin edip kapı girişlerindeki masanın çekmecesine bırakıyorlar.

KONFORLU ODA HİZMETİ

Karantina altındaki misafirler birer kişilik konforlu odalarda kalıyor. Dolabı, yatağı, masası, sandalyesinin yanında birer adet de seccade bulunuyor. Ayrıca masalarda günlük meyve ihtiyaçları da gideriliyor. Dezenfektanların da eksik edilmediği odalarda, tuvalet ve banyo da mevcut.

YETKİLİLER BİZİ KENDİ EVLATLARI GİBİ KARŞILADILAR

Malta'dan gelen Mehmet Erdemir, "1.5 haftadır karantinadayız. Süremizin bitmesini bekliyoruz. Bize çok iyi bakıyorlar. Hiçbir sorunumuz yok. Taleplerimiz anında karşılanıyor. Herşey fazlasıyla var zaten. Ekiplere çok teşekkür ediyorum. Kars'a ilk geldiğimizde dışarısı düğün yeri gibiydi. Marşlar, Türk bayrakları her yer coşkuluydu. Buradaki yetkililer bizi kendi evlatları gibi karşıladılar. Tamamen bağırlarına bastılar. Yabancı muamelesi yapmadılar. İsteklerimizi anında karşıladılar. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

TÜRK MİLLETİNE YAKIŞIR BİR MİSAFİRPERVERLİK GÖRDÜK

Malta'dan gelen Samsunlu Muhammed Gonca ise, "İnşallah 14 gün boyunca karantina sürecini burada tamamlayacağız. Herkesten Allah razı olsun. Çok memnunuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizim Türk milletine yakışır bir misafirperverlik gördük" diye konuştu.

'4-5 MAYIS'TA HUZURLU ŞEKİLDE EVLERİNE YOLCU EDECEĞİZ'

Kars Gençlik ve Spor İl Müdür vekili, Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Yüreğir, "Şu anda 219 misafirimiz var. Bunların 104 tanesi Malta'dan 115 tanesi de İrlanda'dan geldi. Malta'dan gelen misafirlerimiz 8, İrlanda'dan gelen misafirlerimiz ise 7 gündür buradalar. Arkadaşlarımızı biz burada bir odanın içerisinde her türlü imkanlarını karşılayacak şekilde misafir ediyoruz. 4-5 Mayıs'ta da huzurlu şekilde evlerine yolcu edeceğiz" dedi.

WHATSAPP GRUBUNDAN HABERLEŞİYORLAR

Gün içerisinde UMKE'den, AFAD'dan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden, Valilik Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yaklaşık 40 kişilik ekiple çalıştıklarını belirten Yüreğir, "Bu arkadaşlarımız gün içerisinde 2 defa gelip tüm odaların ihtiyaç tespitini yapıyorlar. Aynı zamanda biz, gelen misafirlerimizin bize ulaşımlarını kolaylaştırmak için bir de whatsapp grubu kurduk. Bu grup üzerinden her an istediklerini, ihtiyaçlarını veya odalarında yaşamış olabilecekleri sıkıntılarını dile getiriyorlar. Bizim görevli arkadaşlarımız da bu grupta oldukları için anında müdahale etme şansını buluyoruz" diye konuştu.

PSİKOLOJİK DESTEK DE VERİLİYOR

Yurttaki Türk vatandaşlarının her türlü hizmetten yararlandıklarını da kaydeden Yüreğir, şunları söyledi:

"Şu anda mübarek ramazan ayındayız. Oruç tutanların iftar ve sahur mönüleri vaktinde kendilerine götürülüyor. Oruç tutmayanlar için de sabah kahvaltısının ardından saat: 10.00 civarında bizim Vefa Sosyal Destek Grubundan gelen gençlik liderlerimiz dışarıdan istediklerini, kişisel ihtiyaçlarını not alıyorlar. Böylelikle bizden kantin hizmeti almış oluyorlar. Akabinde de günlük iki defa il sağlık müdürlüğünün ekipleri misafirlerimizin ateşlerini ölçüyor. Herhangi bir şikayetlerinin olup olmadığını kontrol edip bilgi alıyorlar. Bunun yanında psikolojik desteğe ihtiyaç duyan misafirimiz varsa da yine onunla ilgili olarak oluşturduğumuz komisyon üzerinden arkadaşlarımızla iletişime geçiliyor. Ailesiyle görüşmek isteyenler için ulaşım sağlanmaya çalışılıyor. Sınırsız internet hizmeti sunuluyor. Fiziki, sosyal, manevi anlamda da her türlü taleplerini elimizden geldiği ölçüde karşılamaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

DOĞUM GÜNLERİ DE KUTLANIYOR

Şu ana kadar misafirlerden bir şikayet almadıklarını da vurgulayan Yüreğir, "Tüm kalan misafirlerimizin kayıtları bizde mevcut olduğundan görevli arkadaşlarımız araştırıyorlar ve doğum günleri olanların da doğum günlerini kutluyoruz" dedi.

:


Karantina, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 09:45 Kaynak: DHA


Son Dakika

Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı 20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, 20 haftalık hamile "Şinanari" şarkısıyla şöhreti yakalamıştı! Şimdi görenler tanıyamıyor Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim! Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı Slumdog Millionaire'in yıldızı ünlü aktör Irrfan Khan hayatını kaybetti Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda aldatıldım Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı Oyuncu Gamze Aksu, ablasının doğum günü partisinde eniştesi tarafından darp edildi Survivor 2020'de adaya veda eden isim Gizem oldu
Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı         
09:41
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı         
09:36
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Erdoğan verecek Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Erdoğan verecek         
09:04
Öldüğü söylenen Kim Jong-un için çarpıcı iddia: Koronavirüse yakalandı Öldüğü söylenen Kim Jong-un için çarpıcı iddia: Koronavirüse yakalandı         
08:47
20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak 20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak         
08:27
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak 30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak         
08:24
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler         
08:14
ABD'nin, koronavirüsün üretildiği iddia edilen laboratuvarı fonladığı ortaya çıktı ABD'nin, koronavirüsün üretildiği iddia edilen laboratuvarı fonladığı ortaya çıktı         
08:14
Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağının esnetilmesi talebine yanıt: Bilim Kurulu kararına uyuyoruz Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağının esnetilmesi talebine yanıt: Bilim Kurulu kararına uyuyoruz         
07:55
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi         
07:52
Hayrettin Demirbaş isyan etti: Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım Hayrettin Demirbaş isyan etti: Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım         
07:52
Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi         
07:47
Polisin ''dur'' ihtarına uymayan alkollü sürücü, şarampole uçtu Polisin ''dur'' ihtarına uymayan alkollü sürücü, şarampole uçtu         
05:22
Kayıp başvurusunda bulunulan kız çocuğu, ağılın avlusunda uyurken bulundu Kayıp başvurusunda bulunulan kız çocuğu, ağılın avlusunda uyurken bulundu         
04:14
Pompalı tüfekle saldıran komşu, 3 çocuk annesini öldürüp eşini ağır yaraladı Pompalı tüfekle saldıran komşu, 3 çocuk annesini öldürüp eşini ağır yaraladı         
02:57
Miras meselesi sebebiyle babasına kızan kadın, çekiçle ATM'leri parçaladı Miras meselesi sebebiyle babasına kızan kadın, çekiçle ATM'leri parçaladı         
01:19
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun         
00:38
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı         
00:37
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı         
00:12
Kızılay'dan Kızılay'dan "çok acil" kan bağışı çağrısı: Stoklar kritik seviyenin altına düştü         
23:53
İsveç'teki hastane, İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok         
23:45
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, koronavirüs tedavisi için remdesivir ilacını onaylamayı planlıyor Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, koronavirüs tedavisi için remdesivir ilacını onaylamayı planlıyor         
23:34
Tüfeğini temizleyen baba, 8 yaşındaki üvey oğlunu vurdu Tüfeğini temizleyen baba, 8 yaşındaki üvey oğlunu vurdu         
22:55
Rusya'da reform krizi büyüyor! Destekçileri Putin'e karşı kazan kaldırdı Rusya'da reform krizi büyüyor! Destekçileri Putin'e karşı kazan kaldırdı         
22:46
Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu         
22:40
Survivor'un Elazığ versiyonu sosyal medyada ilgi odağı oldu Survivor'un Elazığ versiyonu sosyal medyada ilgi odağı oldu         
22:38
Son dakika: Bakan Ziya Selçuk, okullarla ilgili takvimi paylaştı: 1 Haziran'da okulları açar, 19 Haziran'da tatile gireriz Son dakika: Bakan Ziya Selçuk, okullarla ilgili takvimi paylaştı: 1 Haziran'da okulları açar, 19 Haziran'da tatile gireriz         
22:12
Abdurrahim Albayrak, Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor" iddiasına noktayı koydu         
22:06
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti         
21:46
Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim! Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim!         
21:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2020 10:01:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars'ta karantina altındaki misafirlere özel ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]