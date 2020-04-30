Kars'ta karantina altındaki misafirlere özel ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'ta karantina altındaki misafirlere özel ilgi - Son Dakika

Kars'ta karantina altındaki misafirlere özel ilgi

6 saat önce

Kars'ta karantina altındaki misafirlere özel ilgiİRLANDA ve Malta'dan havayoluyla Kars'a getirilerek Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün İpek Yolu Öğrenci yurdunda karantinaya alınan 219 Türk vatandaşı, gösterilen ilgi sebebiyle yetkililere teşekkür etti.

Kars'ta karantina altındaki misafirlere özel ilgi

İRLANDA ve Malta'dan havayoluyla Kars'a getirilerek Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün İpek Yolu Öğrenci yurdunda karantinaya alınan 219 Türk vatandaşı, gösterilen ilgi sebebiyle yetkililere teşekkür etti. Özel ramazan menülerinin de servis edildiği yurtta memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, gördükleri misafirperverliğin kendilerini duygulandırdığını söylediler.

Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla Malta ve İrlanda'dan Kars'a getirilen 219 vatandaşın karantina süreleri dolmak üzere. Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda misafir edilen vatandaşlara kantin hizmeti verilirken, Kars Valiliği öncülüğünde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu da 24 saat süreyle yardımcı olmaya çalışıyor. Günde iki defa ateşleri ölçülen vatandaşlar için ramazana özel yemekler çıkarılıyor.

Yurdun alt katındaki mutfak bölümünde usta aşçılar tarafından yemekler hazırlanıyor. Özel iftar ve sahur menüleri hazırlanarak, özel kıyafetli görevliler tarafından oda kapılarına bırakılıyor. Sosyal mesafe ve temasa büyük bir özen gösterilen yurtlarda, misafirler yemek saatlerinde kapı önlerindeki yemekleri alıyor.

KAPILARDA RAMAZAN NOTLARI

Oruç tutanlar görevlilere kolaylık olsun diye kapılarına notlar asıyor. 'Oruçluyum', 'Oruçluyum herkese teşekkür ederim', 'Oruçluyum; günlük 4 çay, 8 şeker ve bardak çekmeceye bırakırsanız yeterli. Teşekkür ederim' notlarını okuyan görevliler istekleri buna göre temin edip kapı girişlerindeki masanın çekmecesine bırakıyorlar.

KONFORLU ODA HİZMETİ

Karantina altındaki misafirler birer kişilik konforlu odalarda kalıyor. Dolabı, yatağı, masası, sandalyesinin yanında birer adet de seccade bulunuyor. Ayrıca masalarda günlük meyve ihtiyaçları da gideriliyor. Dezenfektanların da eksik edilmediği odalarda, tuvalet ve banyo da mevcut.

YETKİLİLER BİZİ KENDİ EVLATLARI GİBİ KARŞILADILAR

Malta'dan gelen Mehmet Erdemir, '1.5 haftadır karantinadayız. Süremizin bitmesini bekliyoruz. Bize çok iyi bakıyorlar. Hiçbir sorunumuz yok. Taleplerimiz anında karşılanıyor. Herşey fazlasıyla var zaten. Ekiplere çok teşekkür ediyorum. Kars'a ilk geldiğimizde dışarısı düğün yeri gibiydi. Marşlar, Türk bayrakları her yer coşkuluydu. Buradaki yetkililer bizi kendi evlatları gibi karşıladılar. Tamamen bağırlarına bastılar. Yabancı muamelesi yapmadılar. İsteklerimizi anında karşıladılar. Hepsinden Allah razı olsun' dedi.

TÜRK MİLLETİNE YAKIŞIR BİR MİSAFİRPERVERLİK GÖRDÜK

Malta'dan gelen Samsunlu Muhammed Gonca ise, 'İnşallah 14 gün boyunca karantina sürecini burada tamamlayacağız. Herkesten Allah razı olsun. Çok memnunuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizim Türk milletine yakışır bir misafirperverlik gördük' diye konuştu.

'4-5 MAYIS'TA HUZURLU ŞEKİLDE EVLERİNE YOLCU EDECEĞİZ'

Kars Gençlik ve Spor İl Müdür vekili, Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Yüreğir, 'Şu anda 219 misafirimiz var. Bunların 104 tanesi Malta'dan 115 tanesi de İrlanda'dan geldi. Malta'dan gelen misafirlerimiz 8, İrlanda'dan gelen misafirlerimiz ise 7 gündür buradalar. Arkadaşlarımızı biz burada bir odanın içerisinde her türlü imkanlarını karşılayacak şekilde misafir ediyoruz. 4-5 Mayıs'ta da huzurlu şekilde evlerine yolcu edeceğiz' dedi.

WHATSAPP GRUBUNDAN HABERLEŞİYORLAR

Gün içerisinde UMKE'den, AFAD'dan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden, Valilik Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yaklaşık 40 kişilik ekiple çalıştıklarını belirten Yüreğir, 'Bu arkadaşlarımız gün içerisinde 2 defa gelip tüm odaların ihtiyaç tespitini yapıyorlar. Aynı zamanda biz, gelen misafirlerimizin bize ulaşımlarını kolaylaştırmak için bir de whatsapp grubu kurduk. Bu grup üzerinden her an istediklerini, ihtiyaçlarını veya odalarında yaşamış olabilecekleri sıkıntılarını dile getiriyorlar. Bizim görevli arkadaşlarımız da bu grupta oldukları için anında müdahale etme şansını buluyoruz' diye konuştu.

PSİKOLOJİK DESTEK DE VERİLİYOR

Yurttaki Türk vatandaşlarının her türlü hizmetten yararlandıklarını da kaydeden Yüreğir, şunları söyledi:

'Şu anda mübarek ramazan ayındayız. Oruç tutanların iftar ve sahur mönüleri vaktinde kendilerine götürülüyor. Oruç tutmayanlar için de sabah kahvaltısının ardından saat: 10.00 civarında bizim Vefa Sosyal Destek Grubundan gelen gençlik liderlerimiz dışarıdan istediklerini, kişisel ihtiyaçlarını not alıyorlar. Böylelikle bizden kantin hizmeti almış oluyorlar. Akabinde de günlük iki defa il sağlık müdürlüğünün ekipleri misafirlerimizin ateşlerini ölçüyor. Herhangi bir şikayetlerinin olup olmadığını kontrol edip bilgi alıyorlar. Bunun yanında psikolojik desteğe ihtiyaç duyan misafirimiz varsa da yine onunla ilgili olarak oluşturduğumuz komisyon üzerinden arkadaşlarımızla iletişime geçiliyor. Ailesiyle görüşmek isteyenler için ulaşım sağlanmaya çalışılıyor. Sınırsız internet hizmeti sunuluyor. Fiziki, sosyal, manevi anlamda da her türlü taleplerini elimizden geldiği ölçüde karşılamaya çalışıyoruz.' şeklinde konuştu.

DOĞUM GÜNLERİ DE KUTLANIYOR

Şu ana kadar misafirlerden bir şikayet almadıklarını da vurgulayan Yüreğir, 'Tüm kalan misafirlerimizin kayıtları bizde mevcut olduğundan görevli arkadaşlarımız araştırıyorlar ve doğum günleri olanların da doğum günlerini kutluyoruz' dedi.

Kars'ta karantina altındaki misafirlere özel ilgi

Karantina, İpek Yolu, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 10:43 Kaynak: DHA


Son Dakika

Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt Faik Öztürk'ten samimi itiraf: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim 20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi Kendall Jenner, hakkındaki "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına cevap verdi Kanser tedavisi gören Bollywood yıldızı Rishi Kapoor hayatını kaybetti Sunucu Esra Balamir, koronavirüsü yendi Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, 20 haftalık hamile "Şinanari" şarkısıyla şöhreti yakalamıştı! Şimdi görenler tanıyamıyor
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi         
16:50
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı         
16:44
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti         
16:43
Fenerbahçe'den Erman Toroğlu'na sert tepki: Nefret duygularıyla hareket eden hakem eskisi Fenerbahçe'den Erman Toroğlu'na sert tepki: Nefret duygularıyla hareket eden hakem eskisi         
16:39
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti         
16:38
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı         
16:31
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı         
16:08
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı         
16:07
Halkının restorana gitmek için ülkeler arasında seyahat gerçekleştirdiği ilginç kasaba: Busingen Halkının restorana gitmek için ülkeler arasında seyahat gerçekleştirdiği ilginç kasaba: Busingen         
16:06
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler         
15:57
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir         
15:52
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı         
15:47
Koronaya yakalanan anne-babanın çocuğuna, hastane yönetimi sahip çıktı Koronaya yakalanan anne-babanın çocuğuna, hastane yönetimi sahip çıktı         
15:44
Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testinin yine pozitif çıkmasının ardından İtalya'ya dönmeyi erteledi Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testinin yine pozitif çıkmasının ardından İtalya'ya dönmeyi erteledi         
15:38
Kendall Jenner, hakkındaki Kendall Jenner, hakkındaki "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına cevap verdi         
15:26
Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı         
15:20
Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu         
15:20
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı         
15:12
Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta Samandıra'da antrenmanlara başlayacak Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta Samandıra'da antrenmanlara başlayacak         
15:12
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi         
15:00
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı         
14:59
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti         
14:53
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi         
14:52
HDP'lilerin güldüğü evlat nöbetindeki aileler, sinir krizi geçirdi HDP'lilerin güldüğü evlat nöbetindeki aileler, sinir krizi geçirdi         
14:50
Avustralyalı hayvansever, hayran kaldığı tüysüz tavşanı kurtarıp fenomen yaptı Avustralyalı hayvansever, hayran kaldığı tüysüz tavşanı kurtarıp fenomen yaptı         
14:48
Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi         
14:42
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı         
14:42
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak         
14:27
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı 5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı         
14:16
Evinde izole eden şahıs, ''korona şüphelisiyim'' notu bırakıp 5. kattan atlayarak intihar etti Evinde izole eden şahıs, ''korona şüphelisiyim'' notu bırakıp 5. kattan atlayarak intihar etti         
14:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2020 17:06:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars'ta karantina altındaki misafirlere özel ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]