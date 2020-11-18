Kars'ta karantinada olması gerekirken sokakta gezen kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Kars'ın Kağızman ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan kişi, sokakta gezerken yakalandı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde denetim yapan polis ekipleri, temaslı olduğu için karantinaya alınan A.Ö'nün ilçe merkezinde sokakta dolaştığını tespit etti.

Karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 3 bin 150 lira cezai işlem uygulanan A.Ö, kentte Kovid-19 hastası ya da temaslıların kaldığı yurda yerleştirildi.