Kars'ta karantinaya alınan iki kişiye sürpriz doğum günü - Son Dakika

Kars'ta karantinaya alınan iki kişiye sürpriz doğum günü

İRLANDA ve Malta'dan Kars'a getirilerek Gençlik Spor İl Müdürlüğü yurdunda karantinaya alınan Ahmet Kızıloluk ile Veysel Deniz'e sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

İrlanda'dan ve Malta'dan Kars'a getirilen Türk vatandaşları Gençlik Spor İl Müdürlüğü yurduna yerleştirildi. Yurt binasında karantinaya alınan vatandaşlardan Veysel Deniz ve Ahmet Kızılok'a Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli gençlik liderleri doğum günü kutlaması yaptı. Özel kıyafetleriyle Deniz ve Kızılok'un bulunduğu odaların önüne gelen gençlik liderleri pastayı ve mumları hazırladı.

Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Yüreğir pastanın üzerindeki mumları yakarak kapıyı çaldı. Kapıyı açınca karşısında özel kıyafetli görevlileri ve ellerindeki pastayı gören Veysel deniz ve Ahmet Kızılok, büyük şaşkınlık yaşadı. Görevlilere teşekkür ederek sürpriz doğum günü kutlamasını unutmayacaklarını söylediler.

Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Yüreğir, "Bu sıkıntılı günlerde bir nebze de olsa karantina altında olan vatandaşların yüzlerini güldürmek istiyoruz" dedi.