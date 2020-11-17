Kars'ta karantinaya alınan köy sayısı 12 oldu - Son Dakika

Kars'ta Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 köy daha karantinaya alındı. Karantinaya alınan köy sayısı 12 oldu.

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Yenigazi ve Karapınar köyleri, karantinaya alındı. Karantinaya alınan köylere giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Sarıkamış ilçesi Yenigazi ve Karapınar köyleri karantinaya alınmış olup, köylere giriş ve çıkışlar durdurulmuştur" denildi.

Kars'ta Kasım ayı içerisinde Merkez Yücelen köyü, Kağızman Çallı köyü, Merkez Esenyazı köyü, Selim Darboğaz köyü, Digor Başkköy, Merkez Küçük Yusuf köyü, Susuz Erdağı köyü, Sarıkamış Akören köyü, Selim Karaçayır köyü, Arpaçay Akçakale köyü, Sarıkamış Yenigazi ve Karapınar köyleri olmak üzere toplam 12 köy karantinaya alındı. - KARS