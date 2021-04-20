Kars'ta, karantinaya alınan köy sayısı 8'e çıktı - Son Dakika

KARS'ta, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Kağızman ilçesine bağlı Çilehane köyü karantinaya alındı. Böylece, kentte karantinada bulunan köy sayısı 8'e çıktı.

Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Kağızman ilçesi Çilehane köyü, 20 Nisan 2021 Salı günü saat 11.00 itibariyle karantinaya alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur" denildi.

Daha önce de merkeze bağlı Mezra, Yalınkaya ve Küçük Pirveli köyleri, Arpaçay ilçesine bağlı Carcıoğlu köyü, Kağızman ilçesine bağlı Aydınkavak köyü ile Selim 'e bağlı Koyunyurdu ve Beyköy köyleri karantinaya alınmıştı. Böylece kent genelinde karantinaya alınan köy sayısı 8'e yükseldi.

Jandarma, karantinaya alınan köylerin giriş ve çıkışlarında 24 saat nöbet tutuyor.