Son Dakika Haberleri: Kars'ta Karbonmonoksit Gazından 2 Kişi Zehirlendi

Kars'ta Karbonmonoksit Gazından 2 Kişi Zehirlendi

6 dakika önce

Kars'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından 2 kişi zehirlendi.

Kars'ta Karbonmonoksit Gazından 2 Kişi Zehirlendi, System.String[]
Kars'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından 2 kişi zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Digor İlçesinde yaşayan G.S. ve F.S. sabaha karşı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Komşuları aileden haber alamayınca durumu jandarma ve 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve 112 ekipleri, G.S. ve F.S.'yi baygın bir şekilde buldu. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan G.S. ve F.S. daha sonra ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan G.S. ve H.S.'nin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:24 Kaynak: İHA

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