Kars'ta Karbonmonoksit Gazından 2 Kişi Zehirlendi

Kars'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından 2 kişi zehirlendi.

Kars'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından 2 kişi zehirlendi.



Edinilen bilgiye göre, Digor İlçesinde yaşayan G.S. ve F.S. sabaha karşı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Komşuları aileden haber alamayınca durumu jandarma ve 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve 112 ekipleri, G.S. ve F.S.'yi baygın bir şekilde buldu. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan G.S. ve F.S. daha sonra ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan G.S. ve H.S.'nin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARS

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Boşandığı Eşinin Ağabeyini Bacağından Vurdu! Saldırı Anı Kameraya Yansıdı

Taksim'de Yürüyen İki Genç Kıza Yaklaşan Tacizcileri Güven Timleri Engelledi! O Anlar Kamerada

Ücretli Poşet Uygulaması Devreye Girdi! Marketler Sadece Bir Şartla Poşeti Ücretsiz Verecek

İstanbullu Gelin Dizisindeki Göğüs Frikiği Sahnesi İzleyicileri Kızdırdı