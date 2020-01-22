Kars'ta karbonmonoksit gazından 3 kişi zehirlendi - Son Dakika

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Kars'ta karbonmonoksit gazından 3 kişi zehirlendi
6 saat önce
Kars'ın Kağızman ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:14 Kaynak: AA
Kars'ın Kağızman ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı.
Devebük köyünde aynı aileden 3 kişi tavuk çiftliğindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine dışarı çıkarılan 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aile fertlerinin tedavisi sürüyor.
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