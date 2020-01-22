Kars'ta karbonmonoksit gazından 3 kişi zehirlendi - Son Dakika

Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine dışarı çıkarılan 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kız kardeşine "İstersen seni de öldüreyim" dedi, intihar etti