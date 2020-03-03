Kars'ta karbonmonoksitten zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Kars'ın Selim ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Kırkpınar köyünde ikamet eden baba İsa, anne Hacer ile çocukları Yiğit Efe ve Pelin Karmiş, sobadan sızan gazdan etkilendi.

Evdeki dumanı fark eden baba Karmiş, eşi ve çocuklarını uyandırdıktan sonra dışarı çıkartıp komşularından yardım istedi.

İhbar üzerine köye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından aile üyelerini Selim Devlet Hastanesine kaldırdı.