Son Dakika Haberleri: Kars'ta Kardan Dolayı Yolda Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı

Kars'ta Kardan Dolayı Yolda Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı

40 dakika önce

Kars'ta kar yağışı ve tipi yüzünden bulundukları araçlar ile yolda kalan bazı vatandaşlar ekiplerce kurtarıldı.

Kars'ta Kardan Dolayı Yolda Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı, System.String[]
Kars'ta kar yağışı ve tipi yüzünden bulundukları araçlar ile yolda kalan bazı vatandaşlar ekiplerce kurtarıldı.

Kentte yoğun kar yağışının ardından etkili olan tipi ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi. Tipi nedeniyle görüş mesafesi düşerken sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Özellikle köy yollarında zor anlar yaşayan sürücülerden bazılarının aracı yoldan çıkarak kara saplandı. Bazı sürücüler ve beraberindekiler yolda ilerleyemedikleri için araçlarında mahsur kaldı.

Yolda kalan sürücülerin kurtarılması için İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin çalışması araçlarıyla il merkezine bağlı Yücelen, Karaçoban ve Borluk köylerinde mahsur kalan sürücüler ile vatandaşlar kurtarıldı.

Yolda mahsur kalan sürücülerden Ersoy Güçil, gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür ederek, "Bizi İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı. Allah devletimize zeval vermesin, bizi uzun uğraşlar sonucunda kurtardılar. Araçtayken soğuktu, korku yaşadık, çok tipi var." diye konuştu.

Yolda kalan sürücülerden Ersin Ünlükaya da yolda yoğun tipinin etkili olduğunu belirterek, "Görüş mesafesi çok düştü, mesafeyi kaybettiğim gibi yoldan çıktık. Ekipler gelip aracı kurtardılar, Allah devletten razı olsun." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:46 Kaynak: AA

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