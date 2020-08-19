Kars'ta "Kardan Sohbetler" projesi ile başarılı kayakçılara tablet armağan edildi - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde başarılı kayakçılara tablet hediye edildi.

Uludağ Marka Komitesi (UMAK) tarafından hazırlanan "Kardan Sohbetler" projesi kapsamında başarılı alp disiplini sporcularına tablet verilmesi amacıyla Sarıkamış Hükümet Konağı önünde program düzenlendi.

Türkiye Kayak Federasyonu Kayak Kars İl Temsilcisi Ali Koçak burada yaptığı konuşmada, sporun ve kayak sporunun gelişmesi için bütün imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Koçak, kayak denilince akla Sarıkamış'ın geldiğini belirterek, "Biz imkanlar ölçüsünde çocuklarımızı sportif aktivitelerin içine almaya çalışıyoruz. Branşlara göre özellikle başarılı sporcularımıza destek olmaya çalışıyoruz. Bu manada sporcularımıza katkı sunan, ödüllendirerek rekabet ortamı sağlayan UMAK'a bölgem ve sporcularım adına teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra çok daha büyük başarılara imza atacağız." dedi.

Konuşmaların ardından kategorilerinde başarılı olan 8 Alp Disiplini sporcusuna tablet armağan edildi.

Etkinliğe,Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Teknik Kurul Üyesi Kürşad Üstündağ, Snowboard Teknik Kurulu Üyesi Tarkan Usta, Özel Sporcular Teknik Kurul Başkanı Erol Karabulut ile sporcular ve aileleri katıldı.