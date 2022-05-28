Kars'ta "Kargo Çetesi" operasyonu: 9 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kars'ta "Kargo Çetesi" operasyonu: 9 kişi tutuklandı

28.05.2022 10:58
Kars'ta "Kargo Çetesi" operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Kars merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalanan kargo çetesinin 570 vatandaşın e-Devlet giriş bilgileri ile 53 milyon 700 bin vatandaşa ait kimlik ve adres bilgilerine ulaşan çete elemanlarından 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kars merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalanan kargo çetesinin 570 vatandaşın e-Devlet giriş bilgileri ile 53 milyon 700 bin vatandaşa ait kimlik ve adres bilgilerine ulaşan çete elemanlarından 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Digor Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan ve Kars Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kars merkezli 4 ilde düzenlen operasyonda gözaltına alınan kargo dolandırıcılığı çetesi üyeleri Digor'da mahkemeye çıkarıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında; Nitelikli dolandırıcılık suçlarına karışan şahıslara yönelik Kars merkezli 3 farklı ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda mahkemeye çıkarılan 15 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si adli kontrol şartıyla, 4 şüpheli ise mahkemece serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüpheli şahıslardan elde edilen bilgisayarlarda çok sayıda vatandaşa ait eski seçmen kütüklerindeki kimlik ve adres bilgilerinin olduğu tespit edildi.

Konuyla ilgili olarak Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın özellikle kendisini banka personeli ve kamu personeli olarak tanıtan dolandırıcılara karşı çok dikkatli olması, kredi ve banka kartına ait bilgileri ve kendisine sms olarak gönderilen şifreleri bu kişilerle kesinlikle paylaşmaması, Devlet kurumlarına ve bankalara ait resmi sitelerin kopyalarına dikkat etmesi dolandırıcıların özellikle bu tür resmi sitelerin kopyalarını oluşturarak vatandaşlarımızı kendi sitelerine yönlendirip kart ve kimlik bilgilerini kendi datalarına işleyerek dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdiği anlaşılmış olup, vatandaşlarımızın dijital ortamda çok dikkatli olması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın dijital kanallarda tehditlerden korunması için bu tür planlı ve takipli çalışmalarımız aralıksız sürecektir" denildi. - KARS

Kars'ta Kargo Çetesi operasyonu: 9 kişi tutuklandı
Kars'ta Kargo Çetesi operasyonu: 9 kişi tutuklandı
Kars'ta Kargo Çetesi operasyonu: 9 kişi tutuklandı
Kars'ta Kargo Çetesi operasyonu: 9 kişi tutuklandı

YORUMLAR
500
Kars'ta 'Kargo Çetesi' operasyonu: 9 kişi tutuklandı Kars'ta 'Kargo Çetesi' operasyonu: 9 kişi tutuklandı Kars merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 9 zanlı tutuklandı Kars merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 9 zanlı tutuklandı Kars'taki kargo dolandırıcılığı operasyonuna 9 tutuklama Kars'taki kargo dolandırıcılığı operasyonuna 9 tutuklama
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Dolandırıcılık, Digor, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta 'Kargo Çetesi' operasyonu: 9 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Dün gelen zamdan sonra bugün bir yenisi daha geldi! Benzin 25 lirayı, motorin ise 24 lirayı geçti
00:48 Emekli maaşı kadar nafaka ödeyen adam isyan etti: Çok zorlanıyorum
00:36 Metropoll araştırmadan dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ı onaylamauanların oranı 47.3 olarak belirlendi
00:14 Zelenski'den "gıda krizi" uyarısı: Temmuz ayında felaketin büyüklüğü anlaşılacak
23:49 Uzmanlar uyardı! İzmir'de 1945 yılının sıcaklık rekoru kırılacak!
23:44 Esnaflar arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 18 kişi tutuklandı!
23:29 Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan destek: Orada olanlara kayıtsız kalamazlar
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
21:57 Erdoğan'ın dava açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşımlar geldi: Bu vakıf kimin Erdoğan?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 11:04:17. #1.12#
SON DAKİKA: Kars'ta "Kargo Çetesi" operasyonu: 9 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement