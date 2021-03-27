Kars'ta karla mücadele ekipleri hayat kurtarma mesaisinde - Son Dakika

Kars'ta karla mücadele ekipleri hayat kurtarma mesaisinde

27.03.2021 15:57
Kars'ta karla mücadele ekipleri hayat kurtarma mesaisinde, System.String[]

Kars'ta İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yollarda hasta kurtarma çalışması yürütürken mahsur kalanların imdadına da koşuyor.

Kars'ta İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yollarda hasta kurtarma çalışması yürütürken mahsur kalanların imdadına da koşuyor.

Yolu kardan kapanan Susuz ilçesine bağlı Gölbaşı köyünde rahatsızlanan bir vatandaşın imdadına karla mücadele ekipleri yetişti.

Ekipler, yoğun karla mücadele çalışması sonrası yolu açarak hastanın ambulansla hastaneye ulaştırılmasını sağladı.

Kars- Digor kara yolunda mahsur kalma ihbarı üzerine de çalışma yapan ekipler, burada donma tehlikesi geçiren kişiyi kurtardı.

Susuz, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta karla mücadele ekipleri hayat kurtarma mesaisinde - Son Dakika


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