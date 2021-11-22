Kars'ta karla mücadelede alınması gereken tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı - Son Dakika

Kara kışın en sert geçtiği illerden Kars'ta, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz başkanlığında, 2021-2022 sezonunda alınacak kış tedbirlerine ilişkin toplantı düzenlendi.

Gazi Toplantı Salonu'ndaki toplantıya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Zahit Doğu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Karayolları 18. Bölge Müdürü Behçet Eren, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Zakir Lazoğu ve bazı il protokolü katıldı.

Öksüz, toplantıda yaptığı konuşmada, yayaların ve sürücülerin kurallara uymasının trafik güvenliğinin önemli unsurlarından olduğunu ifade ederek, "Kış mevsiminde hava şartlarının olumsuz noktaya gelmesiyle alınması gereken tedbirleri hızlı şekilde planlayarak ve uygulayarak inşallah trafikte hayatını kaybedenlerin sayısını azaltmaya ve kazaları önlemeye çalışacağız." dedi.

Kar yağışı ve tipinin olduğu bölgede sürücülerin durdurulması ve ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında gerekli tedbirleri alacaklarını anlatan Öksüz, "Hassas bölgeler, gizli buzlanmaları meydana getiren köprüler, yollar ve kavşakları var. Yüksek rakımlı yollarımız var, burada uygulanacak tedbirler önemli. Tabi vatandaşlarımızın da uyması gerekenler kurallar var. Bunların başında da araçlarda kış lastiği kullanmak geliyor." ifadelerini kullandı.

Öksüz, kar yağışı halinde yollardaki karın birikmeden temizlenmesi gerektiğini belirterek, bu konuda gerektiğinde kurumların iş birliği yaparak birbirine destek olmasının önemine işaret etti.

Toplantıda daha sonra katılımcılar karla mücadele için alınacak tedbirleri detaylı olarak ele aldı.