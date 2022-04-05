Kars'ta karlar eriyince evleri su bastı - Son Dakika
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Kars'ta karlar eriyince evleri su bastı

05.04.2022 15:31
Kars'ta karlar eriyince evleri su bastı

KARS'ta havaların ani ısınmasıyla birlikte karların erimesi sonucu su kanalları taştı.

KARS'ta havaların ani ısınmasıyla birlikte karların erimesi sonucu su kanalları taştı. Taşkında, iki mahallede 15 ev ve eklentileri zarar gördü.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine seyretmesiyle birlikte eriyen karlar, Aydınlıkevler ve Halitpaşa mahallelerinden geçen su kanallarının taşmasına neden oldu. Çevredeki ev ve eklentilerini su bastı. İhbar üzerine bölgeye Kars Belediyesi, Devlet Su İşleri, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler, evlerde mahsur kalan kişileri güvenli bölgeye nakletti. Taşkın nedeniyle 15 ev ve eklentisinin zarar gördüğü tespit edildi.Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Aydınlıkevler Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Tüm imkanların seferber edilip halkın mağduriyetinin giderilmesi talimatını veren Vali Öksüz, mahalleliyle bir araya gelerek 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.


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su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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