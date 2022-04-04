Kars'ta karların erimesinin ardından 3 evi su bastı - Son Dakika
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Kars'ta karların erimesinin ardından 3 evi su bastı

04.04.2022 00:36
Kars'ta karların erimesinin ardından 3 evi su bastı

Kars'ta hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla karların erimesi sonucu su baskınları yaşandı.

Kars'ta hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla karların erimesi sonucu su baskınları yaşandı.

Kent merkezinde karların erimesi nedeniyle kanalların taşmasıyla, Halitpaşa Mahallesi Esenyayla Sokaktaki 3 evi bastı.

Vatandaşlar, komşularının da yardımıyla evlerindeki suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı.

Elife Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde evlerine aniden su geldiğini söyledi.

Komşularının da yardımıyla kovalarla suyu boşalttıklarını aktaran Acar, "Eriyen kar suları kanaldan aniden eve geldi. Eşyalarımız falan hep su oldu. Komşularımız yardıma geldi. Onlarla beraber kovalarla su taşıyoruz." dedi.

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Kars, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta karların erimesinin ardından 3 evi su bastı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta karların erimesinin ardından 3 evi su bastı - Son Dakika
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