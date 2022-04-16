Kars'ta karların erimeye başlamasıyla doğa canlandı - Son Dakika
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Kars'ta karların erimeye başlamasıyla doğa canlandı

16.04.2022 11:09
Kars'ta karların erimeye başlamasıyla doğa canlandı

Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karların erimeye başlamasıyla doğa canlandı.

Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karların erimeye başlamasıyla doğa canlandı.

Sarıçam ormanlarıyla çevrili ilçede, havaların ısınması ve karların erimesiyle ilkbahar mevsimi hissedilmeye başlandı.

Çiğdem ve mor kardelenlerin açtığı ilçede, göletler de göçmen kuşlarla renklendi.

Sulak alanlarda yiyecek arayan kuşlar, yeşillenmeye başlayan doğaya güzellik kattı.

Bu arada kış uykusundan uyanan bozayılar da ilçe merkezindeki çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi.

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Aç kalan yavru ayı ilçe merkezine indi Aç kalan yavru ayı ilçe merkezine indi

Sarıkamış, İlkbahar, Sarıçam, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta karların erimeye başlamasıyla doğa canlandı - Son Dakika


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